Система ПВО ночью сбила четыре дрона над Воронежской и Ростовской областями

Минувшей ночью над территорией России были перехвачены четыре беспилотника, запущенные с территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотный летательных аппарата. Три БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, один – над территорией Воронежской области», – говорится в сообщении.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что беспилотники были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Миллеровском и Тарасовском районах. «Пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется», – сообщил чиновник. Угроза беспилотной опасности в регионе сохранялась до утра.

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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