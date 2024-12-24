В Средиземном море после взрыва затонуло российское судно

Российское грузовое судно Ursa Major затонуло в Средиземном море, в водах между Испанией и Алжиром. В результате кораблекрушения два члена экипажа пропали без вести, 14 были спасены. Об этом сообщает испанское издание La Verdad.

Российское судно потерпело крушение в международных водах между Агиласом (Испания) и городом Оран (Алжир) в понедельник, 23 декабря. Причиной аварии мог стать взрыв в машинном отделении. 14 моряков были доставлены ночью в порт Картахены. Два члена экипажа до сих пор не найдены.

На место крушения были направлены несколько рыболовных судов, находящихся в том же районе, позже к поискам присоединились судно спасательной службы и патрульный катер ВМФ Испании.

Капитан Ursa Major заявил, что на борту находились пустые контейнеры, отмечает издание. Судно 11 декабря вышло из порта Санкт-Петербурга и направлялось во Владивосток, куда должно было прибыть 22 января.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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