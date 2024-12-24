Новогодняя елка загорелась в квартире в центре Москвы – есть пострадавший

Новогодняя ель вспыхнула в квартире в центре Москвы, пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Инцидент произошел в пятиэтажке на Садовой-Черногрязской улице. «Возгорание оперативно потушили хозяева квартиры, помощь сотрудников МЧС России не потребовалась. Пострадал и передан врачам один человек», – отметили в ведомстве.

В МЧС напомнили, что ель необходимо устанавливать на устойчивой подставке, дерево не должно касаться штор, стен и потолка. Елку нельзя украшать игрушками из горючих материалов. Также спасатели обратили внимание на то, что покупать необходимо только сертифицированную гирлянду и не забывать отключать ее, уходя из дома и перед сном.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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