Известная телеведущая признана виновной в оправдании терроризма

Второй Западный окружной военный суд заочно вынес приговор бывшей телеведущей Татьяне Лазаревой*, которая признана в России иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов. За оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) ей назначено наказание сроком в шесть с половиной лет колонии общего режима.

Вместе с тем Лазаревой* на четыре года запрещено администрировать интернет-ресурсы, уточняет «Интерфакс».

Предполагается, что срок наказания бывшей телеведущей будет исчисляться с момента ее задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

*признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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