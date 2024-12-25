Над Россией за ночь сбили 59 украинских беспилотников

Средства противоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили над территорией России 59 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По информации ведомства, больше всего БПЛА нейтрализовано над Белгородской областью – 26. Еще 23 беспилотника сбиты над Воронежской областью, по три дрона уничтожено над Курской, Брянской и Тамбовской областями. Еще один беспилотник перехвачен над акваторией Азовского моря.
Ранее брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет.
В Воронежской области, по предварительным данным, также никто не пострадал, уточнил глава региона Александр Гусев. По его данным, в одном из районов региона из-за падения обломков БПЛА повреждена ЛЭП.
«В другом районе пострадала кровля частного дома. В СНТ в пригороде Воронежа незначительно повреждено несколько домов и построек: они посечены осколками», – написал губернатор в своем тг-канале.
Москва, Наталья Петрова
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