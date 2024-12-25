ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей оборонного предприятия

Федеральная служба безопасности предотвратила в Подмосковье теракт против одного из руководителей оборонного предприятия. Задержаны семь граждан России, в том числе трое несовершеннолетних, они дают признательные показания, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Предотвращен террористический акт в Московской области, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия РФ, выпускающего продукцию для Министерства обороны России», – пояснили в ЦОС.

В результате проведенных мероприятий задержаны семь граждан России, проживающих в Московской, Свердловской областях и Пермском крае, в том числе трое несовершеннолетних, причастных к организации наблюдения за местом стоянки личного автомобиля объекта террористических устремлений, изготовлению самодельного взрывного устройства из компонентов, изъятых из тайника, и закладке его под указанный автомобиль для осуществления подрыва. Деятельность злоумышленников координировалась сотрудниками спецслужб Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров, что подтверждается информацией в изъятых у них средствах связи.

Как отметили в ЦОС, ранее в интересах украинских спецслужб задержанные занимались незаконной установкой и обслуживанием оборудования (так называемых сим-боксов), используемого для организации конспиративных каналов связи, массовых рассылок ложных террористических угроз и совершения мошеннических звонков гражданам России, а также осуществляли вывод денег и их обналичивание.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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