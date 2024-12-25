В Ингушетии упал беспилотник самолетного типа

В Ингушетии упал беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Сегодня утром на территории г. Малгобека Республики Ингушетия упал беспилотник самолетного типа. Жертв среди людей и разрушений объектов не имеется», – написал он в своем телеграм-канале.

Калиматов призвал жителей сохранять спокойствие и подчеркнул, что ситуация находится под контролем. В настоящее время на месте падения дрона работают правоохранительные органы и оперативные службы.

Ранее утром Минобороны России сообщило о перехвате 59 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской и Тамбовской областями. Еще один беспилотник был сбит над акваторией Азовского моря.

Магас, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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