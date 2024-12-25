В Курской области четыре человека погибли во время обстрела

ВСУ обстреляли город Льгов в Курской области. В результате четыре человека получили смертельные ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.
«По предварительной информации, в результате варварского обстрела со стороны ВСУ мирного Льгова погибли три человека, еще один позднее скончался в больнице», – написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
Кроме того, госпитализированы пять пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии.
Зафиксированы повреждения в трех жилых домах и одном коммерческом здании. Обломками были задеты не менее 12 автомобилей. Из-за удара оказался разрушен незначительный участок газопровода.
«Во Льгове уже развернут оперативный штаб правительства Курской области, работают все службы. Организована эвакуация жителей поврежденных домов, они обеспечиваются всем необходимым», – добавил врио губернатора.
Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возникшие пожары. Временно отключен свет и газ в попавшем под обстрел районе. Аварийные бригады приступили к восстановлению поврежденных сетей.
Курск, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»