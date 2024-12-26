Система ПВО ночью перехватила пять дронов над тремя регионами России

Минувшей ночью ВСУ предприняли атаку с помощью беспилотников. Средства противовоздушной обороны перехватили пять дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Три БпЛА сбиты над территорией Волгоградской области, один – над территорией Воронежской области и один – над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

В Белгородской области взрывом сброшенного с дрона снаряда была повреждена линия электропередачи. Несколько сел остались без света. «Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ», – сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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