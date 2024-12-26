Обломки сбитого БПЛА упали на завод в Волгоградской области

Силы ПВО ночью отразили атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область – никто не пострадал, повреждений гражданских и военных объектов не зафиксировано. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

Губернатор уточнил, что обломки одного дрона упали на территорию промышленного предприятия в Котовском районе, «не затронув основные пункты производства и не вызвав возгорание».

Сейчас на месте работают оперативные службы, добавил Бочаров.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО пяти дронов ВСУ над тремя регионами России. Три БПЛА были сбиты над территорией Волгоградской области.

Волгоград, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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