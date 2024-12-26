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Четверг, 26 декабря 2024, 11:36 мск

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Служебная машина новосибирского губернатора за год получила 133 штрафа

Служебный автомобиль губернатора Новосибирской области Андрея Травникова за год получил 133 штрафа за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает тг-канал Mash Siberia.

По его данным, сумма всех штрафов, наложенных на «Мерседес» S-класса, превысила 150 тыс. рублей. При этом самое частое нарушение, допущенное водителем, – превышение скорости на 40-60 км в час.

Также камеры фиксировали проезд автомобиля на красный сигнал светофора, езду по выделенной полосе и игнорирование разметок.

Отмечается, что один из штрафов служебная машина главы региона получила за передвижение со скоростью 174 км/ч при разрешенной скорости в 90 км/ч.

Напомним, в декабре Госдума одобрила, а Совет Федерации утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают значительное увеличение с 1 января 2025 года целого ряда штрафов за нарушение ПДД. Нарушителей будут строже наказывать за превышение скорости, езду в состоянии опьянения, проезд на красный свет и непристегнутые ремни.

Новосибирск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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