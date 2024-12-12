Госдума утвердила резкое повышение штрафов за нарушение ПДД

Сегодня нижняя палата российского парламента поддержала во втором и третьем чтениях поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают значительное увеличение с 1 января 2025 года целого ряда штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Так, штраф за непристегнутый ремень увеличится с одной до полутора тысяч рублей. Такую же сумму придется заплатить за проезд на красный свет. Повторное игнорирование запрещающего сигнала светофора обойдется нарушителю в 7,5 тысячи рублей. С 30 тысяч до 45 тысяч рублей вырастут штрафы за управление транспортным средством в состоянии опьянения, уточнили в пресс-службе Госдумы.

Размеры штрафов за превышение скорости будут варьироваться от 750 до 7,5 тысячи рублей в зависимости от порогового значения (в настоящее время минимальный штраф составляет 500, максимальный – пять тысяч рублей).

Будут также увеличены санкции за езду по встречной полосе, трамвайным путям и обочинам, игнорирование дорожных знаков и разметки, отказ от прохождения медосвидетельствования. За нарушение правил остановки или стоянки придется заплатить 2250 рублей (вместо полутора тысяч).

За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней штраф увеличивается с 1,5 тысяч также до 2250 рублей.

Льгота по уплате штрафа будет действовать первые 30 дней со дня вынесения постановления (а не 20, как сейчас), но «скидка» составит не 50%, а 25 %.

Москва, Светлана Антонова

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