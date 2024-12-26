В России задержали более 40 человек за диверсии по заданию мошенников

В России за последнюю неделю задержали более 40 человек, совершивших преступления по заданию анонимных кураторов. Люди устраивают поджоги и подрывы за вознаграждение, а также в попытке вернуть похищенные средства.

По данным полиции, в последние дни отмечается увеличение количества преступлений, связанных с попытками поджогов и подрывов административных зданий и полицейских автомобилей, дестабилизации работы банковских и почтовых учреждений. В частности, такие факты зарегистрированы в городах Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Тверской, Тульской, Псковской областях, Красноярском, Алтайском краях и в других субъектах.

«В период с 18 по 26 декабря зафиксировано 55 подобных противоправных деяний, за совершение которых сотрудниками органов внутренних дел и других правоохранительных ведомств задержано 44 человека», – сообщили в МВД РФ.

Исполнителями преступлений чаще всего становятся пенсионеры и подростки, которые действуют по указанию анонимных кураторов. При этом применяются несколько криминальных схем. В первой – гражданам обещают денежное вознаграждение. Во второй – аферисты сначала выманивают деньги, а затем предлагают вернуть похищенное за выполнение поручений. В третьей схеме жертву запугивают тем, что в ее отношении возбуждено уголовное дело, и предлагают выполнить действия криминального или террористического характера, чтобы избежать уголовной ответственности.

«Как показывает практика, за организацией подобных преступлений стоят украинские спецслужбы. Их сотрудники или пособники, используя в том числе различные методы психологического воздействия, вводят граждан в заблуждение и провоцируют на противоправные действия», – добавили в полиции.

В МВД призвали россиян повысить бдительность и не контактировать с неизвестными собеседниками по телефону или через мессенджеры и соцсети, критично критически относиться к любой полученной от них информации, перепроверять ее через официальные источники.

«В случае, когда вам предлагают пойти на преступление за вознаграждение, в качестве решения каких-то проблем или под любым другим предлогом, необходимо немедленно прервать общение и проинформировать о произошедшем правоохранительные органы. Помните, что совершение этого противоправного деяния неизбежно приведет на скамью подсудимых, негативно повлияет на вашу судьбу и дальнейшую жизнь ваших близких», – подчеркнули в министерстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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