ПВО сбила 13 беспилотников над пятью регионами России

Пять российских регионов подверглись атаке украинских беспилотников этой ночью. Всего средствами противоздушной обороны было уничтожено 13 БПЛА, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что пять дронов сбиты над Брянской областью, три – над Курской областью, по два – над Белгородской и Тульской областями и один – над Астраханской областью.

По данным брянского губернатора Александра Богомаза, при отражении атак БПЛА никто не пострадал, разрушений нет.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что украинские дроны перехвачены над Суворовским районом. «По предварительной информации разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – написал глава региона в тг-канале, отметив, что ситуация находится под контролем.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube