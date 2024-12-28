Над Россией за ночь сбили 56 дронов ВСУ. Из-за атаки БПЛА в Воронежской области задержали 12 поездов

Силы противоздушной обороны в ночь на субботу отражали атаку украинских беспилотников на три российских региона. По данным Минобороны РФ, средства ПВО в совокупности уничтожили 56 дронов.

Наибольшее число БПЛА было сбито над Воронежской областью – 28 штук. Еще 17 беспилотников нейтрализовано над Ростовской областью и 11 – над Белгородской областью.

В Воронежской области падение обломков дрона привело к обрыву контактной сети на железной дороге, информировал губернатор региона Александр Гусев, отмечая, что ожидаются задержки поездов. Позднее он сообщил, что движение поездов на перегоне Пухово – Евдаково восстановлено. Как уточнили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги, всего было задержано 12 пассажирских поездов. Максимальное время задержки составило 3 часа 32 минуты. Также Гусев рассказал, что, по предварительным данным, пострадавших при отражении атаки БПЛА нет.

В Ростовской области, по информации врио главы региона Юрия Слюсаря, атаку дронов отбивали в Каменске, Новошахтинске, Родионово-Несветайском, Усть-Донецком и Красносулинском районах. «По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», – написал он в своем тг-канале.

По информации белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, в селе Палатово Красногвардейского района в результате атаки беспилотника осколочные ранения получили два мирных жителя. Пострадавшие доставлены в больницу. В селе в трех жилых домах выбиты окна и посечены фасады, уточнил Гладков.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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