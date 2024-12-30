На Брянской областью и Кубанью сбиты два беспилотника

Средства противоздушной обороны в первой половине понедельника уничтожили два украинских беспилотника в небе над Россией, сообщает Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, дроны ВСУ были сбиты над Брянской областью и Краснодарским краев с 10:00 до 12:00 мск.
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений при отражении атаки нет.
Ранее Минобороны заявило, что за прошедшую ночь силы ПВО перехватили один украинский беспилотник над Белгородской областью.
Москва, Наталья Петрова
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