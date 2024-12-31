российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 31 декабря 2024, 13:46 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Над регионами России сбито 68 украинских беспилотников

Минувшей ночью киевский режим организовал очередную массированную атаку на регионы России с помощью беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает министерство обороны РФ, всего было сбито 68 БПЛА.

Основной удар пришелся на Брянскую область, где сбиты 25 беспилотников, и Крым, над которым перехвачены и уничтожены 17 аппаратов.

Еще 11 БПЛА сбиты над территорией Краснодарского края, 10 – над Смоленской областью, два – над территорией Тверской области, и по одному – над территориями Ростовской, Курской и Калужской областей.

Атака также велась на Севастополь. По предварительной информации, которую опубликовал в телеграм-канале глава города Михаил Развожаев, сбито 4 воздушных цели над морем и 2 безэкипажных катера вблизи берега.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Армия России улучшила положение на фронтах СВО: уничтожено почти 1500 боевиков / Российские войска нанесли групповой удар по военным целям на Украине / Из украинского плена возвращены 150 российских военнослужащих / ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт под Красноармейском в ДНР / В Кремле не видят предпосылок для завершения конфликта на Украине / ВСУ снова пытались атаковать Крым / Армия России в Курской области продолжает «зачистку»: за сутки ликвидировано более 250 боевиков ВСУ / Российские войска продвигаются вглубь обороны ВСУ: уничтожены 2 танка и почти 1500 боевиков

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Краснодарский край, Крым, Севастополь, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,