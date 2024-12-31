Над регионами России сбито 68 украинских беспилотников

Минувшей ночью киевский режим организовал очередную массированную атаку на регионы России с помощью беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает министерство обороны РФ, всего было сбито 68 БПЛА.

Основной удар пришелся на Брянскую область, где сбиты 25 беспилотников, и Крым, над которым перехвачены и уничтожены 17 аппаратов.

Еще 11 БПЛА сбиты над территорией Краснодарского края, 10 – над Смоленской областью, два – над территорией Тверской области, и по одному – над территориями Ростовской, Курской и Калужской областей.

Атака также велась на Севастополь. По предварительной информации, которую опубликовал в телеграм-канале глава города Михаил Развожаев, сбито 4 воздушных цели над морем и 2 безэкипажных катера вблизи берега.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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