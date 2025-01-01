В Англии неизвестные похитили фуру с пивом Guinness

Неизвестные в Англии похитили фуру с сотнями бочек пива Guinness. Это произошло на фоне сообщений о предновогоднем дефиците бренда в Великобритании, сообщает газета Guardian со ссылкой на информированные источники.

В преддверии Рождества мировые СМИ сообщали, что любители Guinness столкнулись с его нехваткой по всей Британии. В ряде пабов этот сорт пива наливают по «карточкам», а супермаркеты рискуют остаться с пустыми полками из-за возникшего ажиотажа.

Как стало известно, преступники совершили ограбление, которое усугубило общенациональный дефицит. Фура, перевозившая 400 50-литровых бочонков Guinness, исчезла со склада в середине декабря, сообщили газете источники.

Выяснилось, что фура, содержимое которой предназначалось для пабов, отчаянно нуждающихся в Guinness во время праздничного пика, была украдена из логистического центра недалеко от города Давентри в церемониальном графстве Нортгемптоншир в центральной Англии.

Как пишет издание, дефицит Guinness вызван его возросшей популярностью среди поколения Z, представители которого полюбили позировать в социальных сетях с пинтой этого бренда в руке. В свою очередь возросшая популярность связана с тем, что компания Diageo, которая варит стаут на своей пивоварне St James's Gate в Дублине, за последние несколько лет активизировала свои маркетинговые усилия в продвижении бренда, отмечает РИА Новости.

Лондон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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