Байден рассказал об исполнителе теракта в Новом Орлеане

Организатор и исполнитель теракта в Новом Орлеане был ветераном вооруженных сил США и перед атакой опубликовал в социальных сетях видео с угрозами. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден.

«Вот что нам известно на этот момент. ФБР сообщило мне, что убийца был гражданином США. Он родился в Техасе, много лет служил в американской армии и был резервистом сухопутных войск до самых последних лет», – сообщил Байдкн, выступая из своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) с кратким телеобращением к согражданам в связи с терактом в Новом Орлеане.

«ФБР также проинформировало меня о том, что за несколько часов до нападения он опубликовал в социальных сетях видео, где указал, что был вдохновлен ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство») и выразил желание убивать», – добавил Байден.

«Я благодарю сотрудников служб экстренного реагирования и правоохранительных органов, которые остановили нападавшего на его пути до того, как он смог убить еще больше людей», – резюмировал президент США, которого цитирует ТАСС.

Новый Орлеан, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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