Россиянка заразилась холероподобным вибрионом после поедания устриц в Тайланде

Россиянка в отпуске в Тайланде поела устриц и подхватила кишечную инфекцию. По возвращению домой у нее выявлено заражение холероподобным вибрионом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Управление Роспотреьнадзора по Красноярскомк краю поступила информация о случае острого кишечного заболевания (ОКИ), вызванного холероподобным вибрионом, у гражданки Российской Федерации, вернувшейся с отдыха в Таиланде», – говорится в сообщении.

Заболевшая провела отпуск на Пхукете в период с 14 по 26 декабря 2024 года. По предварительным данным, она употребляла в пищу сырые устрицы, а после возвращения домой у нее возникли симптомы заболевания.

В связи с выявленным случаем была проведена дезинфекционная обработка борта самолета, а также организован и проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, отметили в Роспотребнадзоре. Определен круг контактных лиц, организовано их обследование и медицинское наблюдение, добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Красноярск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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