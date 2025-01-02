На побережье Анапы снова выявлен выброс нефтепродуктов

На побережье Анапы выявлен выброс нефтепродуктов, частично на участках шириной до 3 метров. Об этом говорится в сообщении МЧС.

По данным ведомства, спасатели и волонтеры собрали и вывезли почти 73 тысячи тонн загрязненного песка и грунта.

В то же время в Республике Крым фактов обнаружения нефтепродуктов не выявлено. Всего задействованы порядка 100 человек и 39 единиц техники. С начала работ обследовано, в том числе повторно, 1 589 километров береговой линии. Собрано и вывезено более 226 тонн загрязненного песка и грунта, очищено более 44 километров береговой линии, уточнили в МЧС.

Анапа, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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