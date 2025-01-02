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Четверг, 2 января 2025, 19:29 мск

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В Таиланде автобус с российскими туристами попал в ДТП: госпитализированы почти 30 человек

В Таиланде произошло дорожно-транспортное происшествие с российскими туристами. Автобус с россиянами попал в аварию – 27 человек госпитализировали в одну из больниц Паттайи.

По данным местных СМИ, которые приводит «Интерфакс», водитель туристического автобуса во время движения по автомагистрали перед пунктом взимания сбора за проезд не справился с управлением и столкнулся с ограждением, а после этого с автомобилем Toyota.

В автобусе находились 37 российских туристов. Полиция выясняет подробности произошедшего.

Бангкок, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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