В Калифорнии самолет упал на склад

В Калифорнии одномоторный самолет RV-10 упал на склад, в котором находились люди. По данным полиции, два человека погибли, еще 15 получили ранения.

Как сообщают СМИ, самолет упал днем недалеко от аэропорта города Фуллертона. Со склада эвакуировали больше 100 человек. После падения произошел пожар, который удалось ликвидировать.

10 человек госпитализированы. Восемь человек получили медицинскую помощь на месте происшествия, их отпустили домой.

О причинах крушения самолета пока ничего не сообщается.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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