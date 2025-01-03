Суд обязал «Яндекс» убрать с карт данные по НПЗ, который подвергается атакам дронов ВСУ

Суд в Москве обязал «Яндекс» закрыть на своем сервисе доступ к картам и фотографиям инфраструктуры одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов из-за постоянных на него атак со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС.

«Исковые требования – удовлетворить. Обязать ООО «Яндекс» в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу исключить информационный доступ к инфраструктуре нефтеперерабатывающей компании путем удаления, ретуширования графических изображений составных частей предприятия (цехов, компрессорных станций, площадок с цистернами, иные элементов завода) из поисково-информационной картографической службы «Яндекс карты», – говорится в судебном решении. Также в бюджет государства с компании «Яндекс» взыскана госпошлина.

Как указал представитель надзорного ведомства в обосновании своих требований, в ходе проверки исполнения законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса было установлено, что в свободном доступе сервиса компании находится информация обо всех объектах ставшего предметом спора НПЗ в одном из российских регионов на территории, имеющей стратегически важное значение. Отмечается, что предприятие «работает в бесперебойном режиме, обеспечивая нужды российской армии и флота в ходе проведения специальной военной операции». Так, например, только в 2024 году этот комплекс четырежды подвергался «вражеским атакам киевского режима с использованием БПЛА», в результате которых пострадала инфраструктура предприятия, а его сотрудники были ранены.

После неудачных попыток в мае прошлого года решить вопрос безопасности объектов и его сотрудников напрямую со штаб-квартирой «Яндекс» надзорное ведомство вынуждено было обратиться в судебную инстанцию, которая в свою очередь поддержала его доводы в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований прокурора, но суд пришел к выводу, что изложенные в исковом заявлении обстоятельства подрывают обороноспособность государства, оказывают негативное влияние на своевременную поставку материалов в Вооруженные силы РФ. Таким образом это первое судебное решение, которое обязало российскую транснациональную компанию в сфере информационных технологий убрать из открытого доступа фотографии и карты стратегически важного для ОПК объекта.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке, сообщает ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube