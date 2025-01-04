В Горловке в Донецкой народной республике девять человек получили ранения в результате обстрела кассетными боеприпасами со стороны украинских войск. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

«9 раненых мирных жителей Горловки в результате обстрела жилмассива «Комсомолец» со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ред.)», – написал он в своем тг-канале. Первоначально сообщалось о ранении двух горожан.

Приходько добавил, что в жилом массиве «Комсомолец» после обстрела обнаружены суббоеприпасы ВСУ типа «колокольчик». Он попросил жителей города при обнаружении такого боеприпаса ни в коем случае его не трогать, а сообщить об опасной находке в оперативные службы.

Горловка, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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