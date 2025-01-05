Американцев мучает странный вонючий туман

Американцы жалуются на странный вонючий туман с запахом химикатов, пишет Daily Mail.

«Американцы заявляют, что их городские районы мучит «необычный» туман с «запахом горящих химикатов», – говорится в материале.

Как отмечаются, некоторые люди сообщают о неприятных симптомах при вдыхании тумана. Так, житель Калифорнии заявил в социальных сетях о жжении в носу, а житель Флориды пожаловался британскому изданию на насморк, жар и спазмы в желудке после десятиминутной остановки на заправке в тумане. Кроме того, по данным издания, о похожем опыте сообщали в Канаде и в Великобритании.

В Daily Mail добавили, что необычный запах может быть связан со способностью капель тумана принимать на себя частицы грязного воздуха у поверхности земли и подолгу сохранять неприятный запах. Болезненные ощущения могут быть связаны с тем, что насыщенный водой воздух способен вызывать раздражение в дыхательной системе человека, отмечают РИА Новости.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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