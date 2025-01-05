Из-за аварии на Кубани без света остались 55 тысяч человек

Порядка 55 тысяч жителей Апшеронска, Кубанского и Нефтегорского сельских поселений в Краснодарском крае остались без электроэнергии из-за аварии на подстанции. Прокуратура Апшеронского района организовала проверку в связи с массовым отключением электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

«В связи с произошедшей 5 января в 1:55 аварией на подстанции, произошло массовое отключение электроэнергии в многоквартирных жилых домах, а также объектах социальной сферы, расположенных в городе Апшеронске, Кубанском и Нефтегорском сельских поселениях», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, без света остались 55 тыс. человек, отметили в надзорном ведомстве.

Специалисты Адыгейского филиала предприятия «Россети Кубань» «устраняют локальное технологическое нарушение на энергообъекте», сообщает оперштаб Краснодарского края.

На время ремонтных работ для обеспечения электроэнергией жителей и социальных объектов будут задействованы передвижные резервные источники электроснабжения. Как отметили в оперштабе, электроснабжение части потребителей восстановлена по резервным схемам.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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