На Алтае микроавтобус с туристами врезался в столб, есть пострадавшие

В Алтайском крае водитель туристического микроавтобуса не справился с управлением и совершил наезд на столб. В салоне находилось 18 человек, пятеро из них пострадали и были доставлены в Белокурихинскую горбольницу для осмотра. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
ДТП произошло в Смоленском районе, близ населенного пункта Новотырышкино. Микроавтобус съехал с дороги и врезался в столб с дорожными знаками.
На месте аварии работал пожарный расчет. Специалисты МЧС обесточили транспортное средство.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
Барнаул, Наталья Петрова
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