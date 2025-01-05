На Алтае микроавтобус с туристами врезался в столб, есть пострадавшие

В Алтайском крае водитель туристического микроавтобуса не справился с управлением и совершил наезд на столб. В салоне находилось 18 человек, пятеро из них пострадали и были доставлены в Белокурихинскую горбольницу для осмотра. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

ДТП произошло в Смоленском районе, близ населенного пункта Новотырышкино. Микроавтобус съехал с дороги и врезался в столб с дорожными знаками.

На месте аварии работал пожарный расчет. Специалисты МЧС обесточили транспортное средство.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Барнаул, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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