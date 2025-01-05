Туристический автобус вылетел с трассы в Карелии и перевернулся

В Карелии туристический автобус вылетел с дороги в кювет и перевернулся, сообщило региональное управление МЧС. По данным ведомства, в результате ДТП пострадали семь человек, трое из них госпитализированы.

Авария произошла в Питкярантском районе на автомобильной дороге Ляскеля – Питкяранта. В автобусе находились 43 человека, в том числе четверо детей. По предварительной информации, автобус направлялся в парк «Рускеала». В результате ДТП пострадали жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа, у них переломы и травмы грудной клетки, уточнил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Министр добавил, что вертолет карельского территориального центра медицины катастроф с бригадой специалистов готовится к вылету за пострадавшими, которые нуждаются в лечении в специализированном стационаре.

Пассажиры автобуса доставлены в поселок Ляскеля, где на базе средней школы развернут пункт временного размещения.

Петрозаводск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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