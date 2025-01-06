В Кировской области на пожаре погибло 8 пожилых людей, проживавших в одном доме

В Кировской области следователи возбудили уголовное дело после гибели восьми человек в пожаре в многоквартирном доме. Как сообщает пресс-служба СКР по региону, пожар произошел в воскресенье в многоквартирном деревянном доме в поселке Кильмезь. Губернатор Кировской области Александр Соколов отметил, что в доме проживали 11 человек, в основном – пенсионеры.

Малмыжским межрайонным следственным отделом СК России по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), по факту гибели местных жителей в результате пожара».

По версии следствия 5 января днем произошло возгорание в многоквартирном жилом доме по улице Садовой поселка городского типа Кильмезь Кильмезского района Кировской области. После локализации пожара спасателями на месте происшествия были обнаружены останки не менее шести проживавших в доме лиц в возрасте от 66 до 92 лет. Четырех местных жителей удалось спасти из огня, они были эвакуированы с места происшествия.

«В настоящее время следователями и следователями-криминалистами регионального ведомства продолжается осмотр места происшествия. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины и очага возгорания. Точное количество погибших в результате пожара устанавливается», – говорится в сообщение СКР.

Киров, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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