За ночь силами ПВО России сбито 12 беспилотников

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили и перехватили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над 4 регионами, сообщает пресс-служба Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов: семь БПЛА – над территорией Курской области, по два БПЛА – над территориями Белгородской и Брянской областей и один БПЛА – над территорией Республики Крым», – отметили в МО РФ.
Москва, Елена Васильева
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