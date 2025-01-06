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Понедельник, 6 января 2025, 10:34 мск

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За ночь силами ПВО России сбито 12 беспилотников

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили и перехватили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над 4 регионами, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов: семь БПЛА – над территорией Курской области, по два БПЛА – над территориями Белгородской и Брянской областей и один БПЛА – над территорией Республики Крым», – отметили в МО РФ.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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