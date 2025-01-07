В Тибете произошло мощное землетрясение

Мощное землетрясение произошло в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе КНР. По предварительным данным, сила толчков достигала 7 баллов. Жертвами происшествия стало 32 человека, еще 38 пострадали. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Стихия привела к разрушению многих зданий. Власти организовали поисково-спасательные работы. В зоне бедствия начата эвакуация населения.

Отметим, что в ряде районов Непала также были зафиксированы подземные толчки магнитудой около 7 баллов. Об этом сообщили местные власти.

По данным Департамента горнодобывающей промышленности и геологии, землетрясение магнитудой 7,0 произошло в регионе в 06:50 утра во вторник. Подземные толчки ощущались в большинстве районов Непала, особенно в восточных и центральных частях страны.

Подробности об ущербе, нанесенном землетрясением, пока не получены, отмечает ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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