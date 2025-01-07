После проливных дождей затопило Мекку и Медину

В Саудовской Аравии после ливней затопило Мекку и Медину. Как передает Mash в своем Telegram-канале, после проливных дождей дороги превратились в реки, потоп смыл автомобили.

По данным Mash, метеорологическое управление Саудовской Аравии объявило красный уровень опасности для Мекки, Медины и портового города Джидды. Как сообщается, вода хлынула каскадом по обычно сухим и каменистым выступам и затопила города и поселки. О человеческих жертвах и объеме разрушений пока ничего не сообщается.

Мекка, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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