Землетрясение в Тибете унесло жизни почти сотни человек

Число погибших при землетрясении в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР достигло 95 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. По данным местных властей, землетрясение в уезде Тингри привело к гибели 95 человек.

До этого сообщалось о 53 погибших и 62 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло сегодня в 9:05 по местному времени на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. Очаг залегал на глубине десяти километров. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков.

В радиусе 20 километров от эпицентра находятся три поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек, сообщает РИА Новости.

Пекин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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