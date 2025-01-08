На Южном Сахалине бушует циклон

Экстренное предупреждение в связи с продолжающимся циклоном объявлено на четверг в восьми муниципалитетах южной части Сахалина, сообщает региональный главк МЧС России.

В администрации муниципальных округов и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России.

По данным сахалинского управления Росгидромета, в четверг на территории Макаровского, Томаринского, Долинского, Корсаковского и Анивского районов ожидаются сильный снегопад и метель, видимость 500 метров и менее, порывы ветра могут достигать 22-27 метров в секунду, сохраняется угроза схода лавин.

Спасатели рекомендует жителям районов, затронутых стихией, без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов.

Сахалин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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