Симоньян сообщила, что ее муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть. Сейчас он в коме, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортёры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме», – написала Симоньян в своем тг-канале.
Главред RT добавила, что у Кеосаяна, «как многие знают, давным-давно очень больное сердце».
Телеграм-канал Mash уточняет, что Кеосаян находится в больнице с конца декабря прошлого года.
Москва, Елена Васильева
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