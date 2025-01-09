Симоньян сообщила, что ее муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть. Сейчас он в коме, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортёры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме», – написала Симоньян в своем тг-канале.

Главред RT добавила, что у Кеосаяна, «как многие знают, давным-давно очень больное сердце».

Телеграм-канал Mash уточняет, что Кеосаян находится в больнице с конца декабря прошлого года.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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