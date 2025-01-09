ФСБ предотвратила диверсию на Транссибе в Амурской области

В Амурской области задержали 39-летнего местного жителя, который готовился совершить диверсию на участке Транссибирской магистрали под руководством украинской террористической структуры. Об этом сообщили в УФСБ России по региону. Задержанный заключен под стражу.

По данным спецслужбы, фигурант через мессенджер вел переписку с представителем запрещенной в России украинской террористической организации, чтобы получить знания и навыки по минно-подрывному делу. Также он приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства.

В октябре с задержанным связался куратор с украинской стороны, и мужчина предложил совершить диверсионно-террористический акт на железнодорожном перегоне Белогорск – Украина в Амурской области. После диверсии амурчанин планировал уехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против российской армии.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела о приготовлении к диверсии и участии в деятельности организации, которая в России признана террористической, передает РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ по Амурской области. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Благовещенск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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