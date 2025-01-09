18-летнюю россиянку задержали в Херсонской области по делу о госизмене

В Херсонской области задержали 18-летнюю местную жительницу за сбор и передачу информации о российских войсках украинской стороне. Об этом сообщили в УФСБ России по региону. В отношении россиянки возбуждено дело о госизмене (ст. 275 УК РФ).

По данным УФСБ, подозреваемая в апреле 2023 года передавала украинскому куратору данныео местах дислокации военнослужащих ВС РФ на территории Херсонской области.

Обвиняемая заключена под стражу. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности фигурантки.

Геническ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube