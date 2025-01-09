ВСУ обстреляли Херсонскую область кассетными боеприпасами: два человека погибли, шестеро ранены

Российская часть Херсонской области вновь подверглась ракетным обстрелам кассетными боеприпасами со стороны Украины. Как сообщил глава региона Владимир Сальдо, погибли два человека и ещё шестеро получили ранения.

«Пострадавшие отправлены в больницы, им оказывается вся необходимая медпомощь», – уточнил он.

По словам Сальдо, под ударом оказалось несколько населенных пунктов, в числе которых Подо-Калиновка, Абрикосовка, Великие Копани и Новая Маячка. Губернатор сообщил, что обстрел велся по территории, где расположены детские сады и школы.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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