В Лос-Анджелесе задержали мужчину, которого подозревают в поджоге

Полиция Лос-Анджелеса подтвердила информацию о задержании мужчины, которого подозревают в организации поджогов леса, в результате которых округ оказался охвачен пожарами.

Как уточнили в департаменте полиции в комментарии для кабельной сети NewsNation, пожар в Кеннете в настоящее время расследуется как дело о поджоге, и виновный задержан. Кеннет – это один из шести лесных пожаров, бушующих в округе Лос-Анджелес и угрожающих особнякам в Калабасасе и Хидден-Хиллз.

По данным следователей, возгорание мог устроить специально один из американцев, чье имя не называется. Сообщается также, что задержать поджигателя помогли граждане.

Мотивы преступления также неизвестны, но окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хочман заявил, что наказание для подозреваемого в поджоге «может быть таким же суровым, как за убийство, и грозит пожизненным заключением».

По его словам, «правосудие будет скорым, суровым и с максимальным наказанием».

NewsNation утверждает, что экономический ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе может достичь 150 млрд. долларов. В общей сложности сгорело более 34 000 акров земли (1 акр равен 0.004 квадратных километров).

Кроме поджигателя, сообщается о 20 задержанных мародерах и почти 180 000 эвакуированных, сообщает «Российская газета».

Лос-Анджелес, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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