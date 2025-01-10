Девочка-подросток покурила вейп и умерла

В Улан-Удэ устанавливают обстоятельства смерти 17-летней девочки-подростка. Как сообщает СКР республики Бурятия, 17-летняя школьница заперлась в туалете дома, не выходила долгое время и не отзывалась. Обеспокоенные родители взломали дверь и обнаружили на полу тело дочери. Рядом с трупом лежали телефон и вейп.

При осмотре тела специалистами видимых повреждений не найдено. В настоящее время точная причина смерти неизвестна. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия.

Улан-Удэ, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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