В Тамбовской области беспилотники ВСУ врезались в два многоквартирных дома

Беспилотники ВСУ врезались в два многоквартирных дома в Котовске Тамбовской области. В результате атаки от осколков стекол пострадали несколько человек. Здания получили незначительные разрушения, сообщил врио главы Тамбовской области Евгений Первышов. По его словам, происшествия случилось в ночь на субботу. Специалисты оценивают нанесенный ущерб, в ближайшее время начнется ликвидация последствий.

Как сообщил Первышов, для жителей, чьи квартиры повреждены в результате атаки, открыли пункт временного размещения. В области приняли необходимые для обеспечения безопасности меры, оперативные службы перевели в режим повышенной готовности.

Котовск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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