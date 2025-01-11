В Сочи произошел «рой» землетрясений

В Сочи произошло несколько небольших землетрясений. Сообщения о подземных толчках появились утром в социальных сетях.

Как уточнила руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович, самое мощное землетрясение было магнитудой 3,5. «Прошел рой землетрясений на протяжении последних нескольких часов, самое сильное было в 04:47. Магнитуда 3,5, по ощутимости это будет два-три балла», – уточнила специалист в комментарии РИА «Новости».

По ее словам, причиной землетрясений стал рост молодых гор Кавказа, но оснований для беспокойства нет.

В региональном главке МЧС сообщили, что повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано. «В субботу МО (муниципальный округ) города-курорта Сочи на глубине 5 километров зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,5 по шкале Рихтера интенсивностью 2 балла. Обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет», – отметили в МЧС.

Сочи, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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