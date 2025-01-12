Число погибших в пожарах в Лос-Анджелесе превысило 13 человек

Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии возросло до 13. Об этом сообщает телеканал NBC NEWS со ссылкой на данные властей.

«По меньшей мере 13 человек погибли в результате лесных пожаров, бушующих на юге Калифорнии», – отмечает телеканал.

Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Огонь уничтожил более 10 тысяч строений в регионе.

Лос-Анджелес, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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