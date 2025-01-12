Во Владивостоке в бассейне при школе упал потолок

Во Владивостоке в бассейне одной из школ разрушилась часть потолка и фасада. Прокуратура начала проверку инцидента.

«Прокуратура Советского района организовала проверку по факту нарушения целостности конструкции потолка в помещении бассейна общеобразовательной школы №72 города Владивостока. Утром 12 января 2025 года в помещении бассейна, введенного в эксплуатацию в 1987 году, произошло разрушение потолка и элементов фасада. В результате инцидента никто не пострадал», – говорится в сообщении региональной прокуратуры.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что обрушение произошло в отдельно стоящем здании бассейна школы.

В настоящее время территория школы оцеплена и находится под охраной. Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехал прокурор Советского района города Максим Муравьев, уточняет ТАСС.

Владивосток, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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