российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 12 января 2025, 20:34 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Глава МЧС России назвал самый сложный участок с разливом мазута

Кадр из видео пресс-службы МЧС России

Самая сложная обстановка с разливом нефтепродуктов сложилась вблизи порта Тамань, где в море вытекает мазут из поврежденной части танкера «Волгонефть-239». Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на совещании в Анапе.

«Необходимо в кратчайшие сроки устранить течь и откачать мазут из кормовой части танкера. В настоящее время сварочные работы невозможно проводить, пока мазут находится вплотную к борту танкера. Поэтому необходимо всеми способами расчистить путь водолазным расчетам со сварочным оборудованием», – пояснил министр.

«Одновременно с этим важно организовать подъезд к танкеру со стороны порта. Все расчеты проведены. Объем материалов и техники понятен. Прошу данную работу начать уже сегодня и вести круглосуточно», – поставил задачу Куренков.

Глава ведомства акцентировал внимание на важности соблюдения техники безопасности при выполнении работ, учитывая высокую вероятность опасных ситуаций, в том числе сход горных пород, горючесть и токсичность мазута.

Анапа, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Краснодарский край, Крым, Севастополь, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,