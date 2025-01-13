В Лос-Анджелесе в пожарах погибло не менее 24 человек

Не менее 24 человек погибли в результате пожаров, охвативших американский округ Лос-Анджелес (штат Калифорния). Об этом сообщил в воскресенье телеканал Fox News.

Личности большинства погибших установить пока не удалось. Ранее сообщалось, что 16 человек погибли и еще 13 числятся пропавшими без вести.

Как напоминает ТАСС, лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Общая площадь пожаров в округе превысила 16 тыс. га. Огонь уничтожил более 12,3 тыс. строений, в том числе недвижимость знаменитостей в престижных районах. Сгорели дома сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, актрисы и модели Пэрис Хилтон, актера и режиссера Мэла Гибсона.

Американский лидер ранее назвал пожары в Калифорнии самыми масштабными и разрушительными в истории штата.

Лос-Анджелес, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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