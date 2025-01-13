СК возбудил дело после схода с рельсов 22 грузовых вагонов в Бурятии

В Бурятии с рельсов сошли 22 порожних вагона грузового поезда, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Обошлось без пострадавших. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел минувшей ночью на станции Ангаракан в Муйском районе Бурятии. «В результате происшествия пострадавших нет. Угрозы экологической безопасности нет. Движение поездов по станции временно приостановлено», – сообщила Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД).

В результате схода вагонов повреждено 250 метров пути, три опоры и 100 метров контактной сети. В ликвидации последствий инцидента задействованы более 200 работников магистрали, восстановительные поезда со станций Северобайкальск и Таксимо.

В результате ЧП задержан один пассажирский и семь грузовых поездов. По данным ВСЖД, пассажирскому поезду №98 Кисловодск – Тында пришлось вернуться на станцию Северобайкальск. Также возможна задержка поезда №375 Нерюнгри – Новосибирск.

Байкальской транспортной прокуратурой инициирована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

По факту схода с рельсов вагонов возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Следователи устанавливают все обстоятельства аварии.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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