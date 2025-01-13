Житель Бурятии поиграл с мошенниками в инвестиции и лишился двух миллионов рублей

Житель Улан-Уде «поиграл» в инвестиции с мошенниками и лишился 2 миллионов рублей.

41-летний руководитель одной из фирм сообщил в своем заявлении в полицию, что получил по электронной почте письмо с предложением заработать на фондовом рынке. В рекламе гарантировали внушительную прибыль, поэтому мужчина оставил в заявке свои контактные данные.

Как сообщил потерпевший, после этого с ним связалась менеджер инвесткомпании и связала его с брокером. Тот предложил потренироваться на небольшой сумме – вложить для начала 5 тысяч рублей. Ученик оказался способным, поэтому вскоре перевел на счет 110 тысяч рублей. Окрыленный успехом, бизнесмен за несколько дней пополнил «инвестиционный счет» еще на 100 тысяч, потом сдал под залог авто и добавил еще 750 тысяч. Прибыль росла на мониторе, поэтому мужчина занял еще более миллиона и перечислил на тот же счет.

Выждав срок, он попытался вывести заработанное, но сделать этого уже не удалось. Тогда он понял, что стал жертвой мошенников.

Улан-Удэ, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube