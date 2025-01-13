Жителю Хабаровска дали 17 лет «строгача» за сотрудничество со спецслужбой Украины

Житель Хабаровска приговорен к 17 годам лишения свободы по статье о государственной измене из-за сотрудничества со спецслужбой Украины. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

Первый Восточный окружной военный суд признал 50-летнего фигуранта виновным по ряду статей УК РФ, среди которых «Госизмена», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «Незаконное приобретение, хранение боеприпасов» и «Незаконное приобретение, хранение боеприпасов».

По информации регионального управления ФСБ, обвиняемый сотрудничал с одной из украинских спецслужб, по заданию которой собирал интересующую ее информацию. Кроме того, хабаровчанин приобрел и хранил огнестрельное оружие и взрывчатые вещества с целью их применения против РФ, отметили в спецслужбе.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Хабаровск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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